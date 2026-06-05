Riña acaba en tragedia en Champotón: Joven muere tras ser herido en el cuello en San Antonio Yacasay

Una persona del sexo masculino, identificado como E. A. E. de aproximadamente 27 años, perdió la vida tras recibir una lesión con un arma blanca a la altura del cuello, presuntamente en una riña que sostuvo con su pareja sentimental en el municipio de Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró la mañana del jueves en la localidad de San Antonio Yacasay, ubicada a 45 kilómetros de la cabecera municipal en el Estado de Campeche.

Hasta el momento no hay información oficial del móvil de los hechos, sin embargo, de manera extraoficial se habla que se trató de una riña que sostuvo con su pareja sentimental, la cual se habría defendido con arma blanca en defensa propia.

Tras el percance, el hoy occiso fue trasladado de emergencia, al parecer a bordo de una unidad particular hacia la capital campechana donde horas más tarde falleció en el Hospital General de Especialidades.

Se logró saber que las autoridades competentes ya investigan los hechos de este caso de homicidio en el municipio de Champotón. No hay personas detenidas.

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