Historias de reintegración social en Campeche: Albergue Ajo’ol Naj atiende a 481 personas en un año

481 personas atendidas entre junio de 2025 y mayo de 2026 reflejan el alcance que ha tenido en solo un año el albergue Ajo’ol Naj “Tu Techo”, un espacio que brinda atención integral a personas en situación de calle, abandono social o vulnerabilidad en Campeche, y que ha logrado que decenas de hombres y mujeres recuperen vínculos familiares, accedan a servicios básicos y comiencen un proceso de reintegración social y laboral.

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Inclusión (SEIN), alrededor de 20 personas lograron reincorporarse exitosamente a sus familias o incorporarse a actividades laborales, una cifra que representa historias de vida transformadas después de años de vivir en la calle.

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Durante la presentación del primer informe de actividades, la titular de la SEIN, Ana Mex Soberanis, destacó que el albergue se ha consolidado como un punto de atención humanitaria para una población que durante años permaneció invisible para gran parte de la sociedad.

El ingreso al refugio inicia con una valoración integral: las personas son atendidas por trabajo social, posteriormente pasan por enfermería para evaluar su estado de salud y determinar si requieren atención médica especializada. Después reciben acompañamiento psicológico y son canalizadas a un área de transición antes de incorporarse a los espacios de alojamiento.

Entre junio y diciembre de 2025 se atendieron 295 personas y de enero a mayo de 2026 otras 186, para un total de 481 beneficiarios. De ellos, 97 recibieron acompañamiento para trámites de identidad, 100 accedieron a servicios de alimentación, 60 permanecieron temporalmente en el albergue con atención médica, psicológica y social, mientras que 200 fueron atendidos mediante brigadas territoriales.

El trabajo de campo permitió identificar los principales puntos de concentración de personas en situación de calle en la capital campechana. A través de 200 encuestas y recorridos territoriales se ubicó como “focos rojos” a la colonia Centro y los barrios de Guadalupe, Santa Ana y Santa Lucía, este último con presencia constante de esta población.

Los espacios ocupados son parques, áreas o sitios públicos sin mantenimiento por parte de la Alcaldía de Campeche, lo que favorece el asentamiento de personas excluidas socialmente. Las encuestas también revelaron que una parte importante enfrenta problemas de adicciones, siendo el alcohol la principal sustancia de consumo, seguida por tabaco, marihuana, inhalantes y cocaína. Además, un porcentaje significativo lleva más de una década viviendo en las calles, lo que dificulta los procesos de reinserción.

Mientras tanto, el comedor comunitario del albergue ha servido más de 4 mil 500 platos de comida a residentes y usuarios, convirtiéndose en uno de los servicios más demandados. Entre historias de abandono, supervivencia y esperanza, el Ajo’ol Naj “Tu Techo” busca demostrar que detrás de cada persona en situación de calle existe una historia que puede cambiar cuando encuentra una oportunidad para reconstruir su vida.