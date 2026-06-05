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Hospital IMSS-Bienestar en riesgo por daños en techo y pared debido a las lluvias

Las lluvias recientes ocasionaron daños en el hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar, donde parte del techo y la pared comenzaron a caerse, poniendo en riesgo a pacientes y personal.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

5 de jun de 2026

1 min

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Familiares y personal alertan peligro en instalaciones médicas
Familiares y personal alertan peligro en instalaciones médicas / Joaquín Guevara

Al parecer las lluvias que han caído en los últimos días en la ciudad ocasionaron que parte del techo y la pared del hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar se empezaran a caer a pedazos, lo que pone en riesgo a pacientes, visitantes, personal médico y trabajadores del lugar. Esta situación fue dada a conocer por familiares de los internos y el propio personal.

Esta mañana, empleados y visitantes del hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar se llevaron una sorpresa al percatarse que el techo y la pared de una parte se empezaban a desprender, representando un riesgo para todos.

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El problema, aparentemente originado por las lluvias recientes, habría reblandecido la estructura, lo que pone en riesgo a las personas que se encuentran en este centro médico. Visitantes y personal solicitaron que se actúe de inmediato para evitar que continúe cayendo a pedazos y pueda provocar lesionados.

Se considera necesario realizar trabajos de reparación lo más pronto posible, ya que este hospital recibe diariamente a pacientes, visitantes y trabajadores, y de no atenderse podría derivar en un hecho lamentable.

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