Temporada de Huracanes en Campeche: ¿Están preparadas las alcaldías para los riesgos?

Con pronósticos que anticipan una temporada activa en el Atlántico, la preparación de los 13 ayuntamientos de Campeche se ha convertido en un tema prioritario para las autoridades estatales y la población.

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El secretario de Protección Civil del Estado, Anuar Dager Granja, exhortó a los municipios a fortalecer las medidas preventivas y mantener actualizados sus planes de contingencia, al advertir que la entidad atraviesa una situación similar a la que vivió Guerrero antes del impacto de fenómenos devastadores como los huracanes Otis y John.

Una temporada que exige vigilancia

Los pronósticos meteorológicos contemplan la formación de entre 11 y 15 sistemas tropicales en la región durante la temporada 2026.

Se prevé la formación de entre 11 y 15 sistemas tropicales en la región.

De ellos, entre siete y ocho podrían evolucionar a tormentas tropicales, mientras que entre tres y cinco alcanzarían categorías de huracán entre 1 y 2. Además, uno o dos sistemas podrían convertirse en huracanes mayores, con capacidad de generar afectaciones significativas.

Aunque no todos impactarán directamente la Península de Yucatán, Protección Civil insiste en que Campeche debe prepararse para cualquier escenario.

Los municipios más vulnerables

La geografía del estado coloca a varios municipios en condiciones de riesgo permanente durante la temporada de lluvias y ciclones.

En la zona costera, municipios como Campeche, Carmen, Champotón, Seybaplaya, Calkiní y Palizada enfrentan amenazas relacionadas con marejadas, erosión costera, vientos intensos e inundaciones.

Productores de Hopelchén reportan graves afectaciones por inundaciones / Mauriel Koh

Mientras tanto, municipios del interior como Escárcega, Candelaria, Calakmul, Hopelchén, Hecelchakán, Tenabo y Dzitbalché suelen resentir los efectos de lluvias torrenciales, desbordamiento de cuerpos de agua, afectaciones en caminos rurales y aislamiento temporal de comunidades.

El caso Bonfil y Pich: una advertencia reciente

La vulnerabilidad de algunas localidades quedó evidenciada recientemente en las comunidades de Alfredo V. Bonfil y Pich, en el municipio de Campeche.

Las intensas lluvias registradas semanas atrás provocaron inundaciones que afectaron a más de 100 familias, generando daños en viviendas y calles anegadas.

Seprocicam atendió emergencia por lluvias en Alfredo V. Bonfil

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que las autoridades estatales tuvieron conocimiento de la magnitud de la emergencia principalmente a través de publicaciones en redes sociales y reportes realizados al número de emergencias 911, más que por mecanismos institucionales directos.

El episodio evidenció la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre las comunidades, los ayuntamientos y los organismos de Protección Civil para garantizar una reacción más rápida ante contingencias futuras.

¿Qué deben hacer los ayuntamientos?

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Ante la temporada ciclónica, la Secretaría de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones a los gobiernos municipales para reforzar su capacidad de respuesta.

Entre las principales acciones destacan:

Instalar y mantener activos los Consejos Municipales de Protección Civil.

Actualizar los planes de contingencia.

Revisar los atlas municipales de riesgo.

Identificar zonas vulnerables a inundaciones, deslaves y erosión costera.

Realizar limpieza y desazolve de drenajes, alcantarillas, canales y arroyos.

Verificar el estado de muros de contención y obras de protección.

Revisar la capacidad operativa de los refugios temporales.

Fortalecer brigadas comunitarias de atención a emergencias.

Garantizar combustible, equipo y sistemas de comunicación.

Refugios temporales, clave ante una emergencia

Otro de los aspectos prioritarios es la disponibilidad de refugios temporales.

Las autoridades han solicitado a los municipios verificar que estos espacios cuenten con servicios básicos, capacidad suficiente y condiciones adecuadas para recibir a la población en caso de evacuaciones masivas.

Además, se pidió contar con planes alternos en caso de que algunos refugios alcancen su máxima capacidad durante una contingencia.

130 familias afectadas por lluvias; señalan falta de mantenimiento urbano

Redes sociales exhiben problemas recurrentes

Durante los últimos años, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para identificar zonas afectadas por lluvias, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos.

Reportes ciudadanos sobre calles anegadas, árboles caídos, cortes de energía eléctrica y viviendas afectadas suelen aparecer en plataformas digitales antes de que los reportes oficiales lleguen a las autoridades.

Si bien estas herramientas han ayudado a agilizar respuestas, especialistas consideran que también reflejan áreas de oportunidad en los sistemas municipales de monitoreo y comunicación.

La verdadera prueba aún no llega

Aunque los 13 ayuntamientos cuentan con protocolos de actuación, consejos municipales y coordinación con instancias estatales y federales, expertos en gestión de riesgos advierten que la preparación no debe medirse únicamente por la existencia de documentos o planes de emergencia.

Especialistas consideran que la verdadera prueba llegará con un ciclón de gran intensidad.

La capacidad de respuesta, la rapidez en la toma de decisiones, la comunicación con las comunidades y la disponibilidad de recursos serán factores determinantes cuando un ciclón de gran intensidad amenace directamente al estado.

Por ahora, Protección Civil insiste en que la prevención sigue siendo la mejor defensa. La recomendación para la población es mantenerse informada mediante fuentes oficiales, conocer el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales y preparar con anticipación planes familiares de emergencia.

La temporada apenas comienza, pero las recientes inundaciones en Bonfil y Pich han demostrado que los riesgos ya están presentes y que la preparación de los municipios será puesta a prueba mucho antes de que aparezca un huracán en el horizonte.

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