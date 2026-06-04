“Vochito” queda atascado en una obra realizada por el SMAPAC en la capital de Campeche

Derivado de la fuerte lluvia que azotó esta noche en la capital, un vehículo de la marca Volkswagen terminó atascado y con múltiples daños materiales en la avenida López Portillo, a la altura de Pedro Moreno, donde actualmente se realizan trabajos por parte del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC).

De acuerdo con el reporte inicial, el conductor intentó cruzar el tramo de la mencionada avenida que actualmente se encuentra en pésimas condiciones por las apresuradas reparaciones que se están realizando por parte del municipio, mismo que, junto con la lluvia, acabó por atorar y estropear la unidad del ciudadano.

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Tras varias maniobras para intentar liberar el “vochito”, el conductor no tuvo más remedio que solicitar una grúa en el sitio para que se retire a la unidad del camino, representándole un gasto doble dado que se suma con los pagos de las reparaciones de su auto.

Pese a que se trató de un incidente menor donde no se reportaron personas lesionadas, este percance se suma a las múltiples querellas de los ciudadanos por las afectaciones que se están generando en esa zona de la ciudad con la temporada de lluvias, pues no se trata de un caso aislado, sino de un conjunto de incidentes registrados en el mismo lugar y por las mismas causas.