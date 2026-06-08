Incendio en carpintería moviliza cuerpos de emergencia en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de autoridades y cuerpos de emergencia se registró la tarde de este día en la colonia Justo Sierra, luego de que vecinos reportaran un incendio al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Róbalo, entre Ballena y Camarón.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes observaron una gran cantidad de humo y dieron aviso inmediato a los números de emergencia, ante el temor de que las llamas se propagaran a viviendas cercanas.

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Al lugar arribaron Protección Civil y Bomberos Tácticos, quienes confirmaron que el siniestro se originó en una carpintería instalada en la parte trasera del inmueble. Gracias a la rápida intervención de los vecinos, el fuego fue contenido antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, evitando que alcanzara mayores dimensiones.

Durante el incidente, una mujer adulta sufrió una crisis nerviosa y fue atendida por paramédicos de Protección Civil, quienes lograron estabilizarla sin traslado hospitalario.

Los bomberos realizaron labores de enfriamiento en el área afectada, rociando agua sobre los restos del material incendiado para extinguir por completo las brasas y prevenir una posible reactivación del fuego.

El siniestro dejó daños materiales moderados en la carpintería, aunque no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Tras verificar que la situación estaba bajo control y descartar riesgos adicionales, las autoridades concluyeron sus labores y se retiraron del lugar.