Pareja de motociclistas resulta herida tras ser embestida en avenida Baluartes, Campeche

Una pareja resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que viajaba fuera embestida por un automóvil cuyo conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Baluartes.

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El accidente ocurrió cuando las víctimas transitaban sobre dicha vialidad con dirección a la Central. Sin embargo, durante el trayecto tuvieron que detener su marcha debido al tráfico que se encontraba delante de ellos.

De acuerdo con los primeros reportes, esta maniobra no fue observada a tiempo por el conductor de un automóvil que circulaba detrás, quien terminó impactando la motocicleta.

A consecuencia del choque, la pareja cayó sobre el pavimento y sufrió diversas lesiones, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos policiacos y paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y lograron estabilizarlos en el sitio.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.

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JGH