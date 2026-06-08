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Pareja de motociclistas resulta herida tras ser embestida en avenida Baluartes, Campeche

Una pareja de motociclistas resultó lesionada tras ser impactada por un automóvil en la avenida Baluartes. Paramédicos atendieron a los afectados.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

8 de jun de 2026

1 min

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Pareja de motociclistas resultó lesionada en la avenida Baluartes.
Pareja de motociclistas resultó lesionada en la avenida Baluartes. / Dismar Herrera

Una pareja resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que viajaba fuera embestida por un automóvil cuyo conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Baluartes.

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El accidente ocurrió cuando las víctimas transitaban sobre dicha vialidad con dirección a la Central. Sin embargo, durante el trayecto tuvieron que detener su marcha debido al tráfico que se encontraba delante de ellos.

De acuerdo con los primeros reportes, esta maniobra no fue observada a tiempo por el conductor de un automóvil que circulaba detrás, quien terminó impactando la motocicleta.

A consecuencia del choque, la pareja cayó sobre el pavimento y sufrió diversas lesiones, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos policiacos y paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y lograron estabilizarlos en el sitio.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.

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JGH

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