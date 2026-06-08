Rebasa Yucatán a Campeche en combate a la pesca furtiva

La pesca furtiva es una grave amenaza ecológica y económica para el Estado de Campeche y sus 11,364 pescadores de altura, ribereños y acuicultores registrados hasta el primer trimestre de 2026.
Entre 2020 y 2024, la Entidad sumó 8,444 acciones de prevención y erradicación, colocándose como el segundo Estado de la Península con mayor registro de actividades contra esta práctica ilegal, de acuerdo con la CONAPESCA.
En ese periodo se realizaron:
- 4,273 recorridos terrestres
- 1,544 actos de vigilancia
- 749 puntos de revisión
- 744 inspecciones
- 722 pláticas de prevención
- 412 recorridos acuáticos
Además, se efectuaron retenciones precautorias de productos marinos: 64,464 kilogramos, aproximadamente 15,496 unidades, junto con 2,234 artes de pesca, 57 embarcaciones menores, 44 vehículos y 33 motores.
A nivel nacional, entre 2020 y 2023, Campeche ocupó el puesto 11 (tercer lugar peninsular) en denuncias de pesca ilegal, con 37 casos atendidos, frente a 83 en Yucatán y 52 en Quintana Roo.
Panorama estatal
Hasta el 31 de marzo de 2026, el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA) reportó en Campeche:
- 2,183 unidades económicas activas
- 237 instalaciones acuícolas
- 570 de altura
- 10,557 ribereños
- 237 acuícolas
- 114 embarcaciones mayores
- 3,519 menores
- Una población total de 11,364 pescadores y acuicultores, incluyendo 3,870 activos.