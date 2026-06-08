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Rebasa Yucatán a Campeche en combate a la pesca furtiva

Por Angie Uribe

8 de jun de 2026

1 min

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Más de 64 mil kilos retenidos en operativos pesqueros
Más de 64 mil kilos retenidos en operativos pesqueros

La pesca furtiva es una grave amenaza ecológica y económica para el Estado de Campeche y sus 11,364 pescadores de altura, ribereños y acuicultores registrados hasta el primer trimestre de 2026.

Entre 2020 y 2024, la Entidad sumó 8,444 acciones de prevención y erradicación, colocándose como el segundo Estado de la Península con mayor registro de actividades contra esta práctica ilegal, de acuerdo con la CONAPESCA.

En ese periodo se realizaron:

  • 4,273 recorridos terrestres
  • 1,544 actos de vigilancia
  • 749 puntos de revisión
  • 744 inspecciones
  • 722 pláticas de prevención
  • 412 recorridos acuáticos

Además, se efectuaron retenciones precautorias de productos marinos: 64,464 kilogramos, aproximadamente 15,496 unidades, junto con 2,234 artes de pesca, 57 embarcaciones menores, 44 vehículos y 33 motores.

A nivel nacional, entre 2020 y 2023, Campeche ocupó el puesto 11 (tercer lugar peninsular) en denuncias de pesca ilegal, con 37 casos atendidos, frente a 83 en Yucatán y 52 en Quintana Roo.

Panorama estatal

Hasta el 31 de marzo de 2026, el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA) reportó en Campeche:

  • 2,183 unidades económicas activas
  • 237 instalaciones acuícolas
  • 570 de altura
  • 10,557 ribereños
  • 237 acuícolas
  • 114 embarcaciones mayores
  • 3,519 menores
  • Una población total de 11,364 pescadores y acuicultores, incluyendo 3,870 activos.

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