Rebasa Yucatán a Campeche en combate a la pesca furtiva

La pesca furtiva es una grave amenaza ecológica y económica para el Estado de Campeche y sus 11,364 pescadores de altura, ribereños y acuicultores registrados hasta el primer trimestre de 2026.

Entre 2020 y 2024, la Entidad sumó 8,444 acciones de prevención y erradicación, colocándose como el segundo Estado de la Península con mayor registro de actividades contra esta práctica ilegal, de acuerdo con la CONAPESCA.

En ese periodo se realizaron:

4,273 recorridos terrestres

1,544 actos de vigilancia

749 puntos de revisión

744 inspecciones

722 pláticas de prevención

412 recorridos acuáticos

Además, se efectuaron retenciones precautorias de productos marinos: 64,464 kilogramos, aproximadamente 15,496 unidades, junto con 2,234 artes de pesca, 57 embarcaciones menores, 44 vehículos y 33 motores.

A nivel nacional, entre 2020 y 2023, Campeche ocupó el puesto 11 (tercer lugar peninsular) en denuncias de pesca ilegal, con 37 casos atendidos, frente a 83 en Yucatán y 52 en Quintana Roo.

Panorama estatal

Hasta el 31 de marzo de 2026, el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA) reportó en Campeche: