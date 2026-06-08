Ejidatarios frenan rescate del Ojo de Agua en Chekubul

Ejidatarios de Chekubul estarían impidiendo el rescate y desarrollo turístico del Ojo de Agua, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la región, que actualmente enfrenta problemas por falta de mantenimiento.

El comisario municipal Cosme Ramírez Abreu señaló que ha solicitado en varias ocasiones que el control sea cedido a la Junta Municipal y al Ayuntamiento para poder inyectar recursos, pero los ejidatarios se han negado.

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Visitantes del Ojo de Agua consideran grave que un atractivo natural con gran potencial turístico continúe deteriorándose por conflictos de administración y falta de acuerdos para permitir inversiones de recuperación.

El Ojo de Agua tiene valor histórico, pues antes de la construcción de la carretera federal era una vía de comunicación para transporte de mercancías entre Chekubul y Sabancuy mediante cayucos. También ha sido fuente de pesca y convivencia familiar.

Las propuestas de rescate incluyen: dragado, rehabilitación de espacios, construcción de áreas recreativas y empleos temporales para la comunidad, siempre que los ejidatarios cedan el control.

“El Ojo de Agua no es de una sola persona, es patrimonio de Chekubul; tenemos que pensar en las nuevas generaciones y en el potencial turístico que representa para toda la región”, afirmó Ramírez Abreu.

La autoridad local indicó que, de concretarse acuerdos, el sitio podría integrarse a la estrategia de promoción turística, aprovechando sus características naturales, la calidad de sus aguas y su cercanía con otros atractivos.