Calle destrozada en Champotón provoca accidentes de motociclistas; vecinos exigen su reparación

Algunos moradores de la colonia El Tajonal, calle 18 entre 37 y 33, exigieron al Ayuntamiento de Champotón la reparación urgente de esta vialidad, debido al avanzado deterioro que presenta y los riesgos para la vialidad.

Noticia Destacada Robo masivo de cables deja sin alumbrado público a vecinos de Las Brisas, en Champotón

Lo anterior se corroboró tras un recorrido por dicha arteria con gran movilidad, la cual colinda con un colegio particular.

Beretta Morales Pech estimó que este problema lleva más de dos años y resaltó que incluso han ocurrido accidentes por esta arteria, afectando a todos, entre ellos, a los padres de familia.

“Ya tiene más de dos años que está esta calle así, y pues la verdad nada más le hacen remedios. Los baches los hemos rellenado entre los vecinos”, destacó.

La declarante igual recordó que la otra vez una mujer sufrió una caída al derrapar a bordo de su motocicleta, “Hace dos semanas se cayó una mamita con todo y su niño. Había agua porque había llovido”, señaló.

Otros como Wilbert Cetina Gómez resaltó que las condiciones de la calle son terribles, destacando que cuando llueve varios tramos se encharcan debido a que un pozo de absorción ya no es funcional. También solicitó drenajes y topes.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH