Hombre lesionado tras agresión en Bellavista, Campeche

Un hombre resultó lesionado en la cabeza luego de ser golpeado por varios de sus amigos, por lo que se refugió en su domicilio ubicado en el sector Bellavista, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos.

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Los hechos ocurrieron en la calle 106 entre la calle 4 y la avenida Villacabra, donde el herido permaneció resguardado mientras era auxiliado. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria debido a las lesiones que presentaba.

Por su parte, agentes de la Policía Estatal llegaron al sitio para recabar datos de lo sucedido e iniciar las diligencias correspondientes.