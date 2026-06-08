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Campeche / Sucesos

Hombre lesionado tras agresión en Bellavista, Campeche

Un hombre fue agredido por sus amigos en Bellavista y resultó con lesiones en la cabeza. Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron y la Policía Estatal inició diligencias.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

8 de jun de 2026

1 min

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Policía Estatal investiga agresión en sector Bellavista
Policía Estatal investiga agresión en sector Bellavista / Dismar Herrera

Un hombre resultó lesionado en la cabeza luego de ser golpeado por varios de sus amigos, por lo que se refugió en su domicilio ubicado en el sector Bellavista, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos.

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Los hechos ocurrieron en la calle 106 entre la calle 4 y la avenida Villacabra, donde el herido permaneció resguardado mientras era auxiliado. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria debido a las lesiones que presentaba.

Por su parte, agentes de la Policía Estatal llegaron al sitio para recabar datos de lo sucedido e iniciar las diligencias correspondientes.

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