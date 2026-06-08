Profeco reporta baja en precio del jitomate tras acuerdo nacional con productores y tiendas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el precio promedio del jitomate registra una tendencia a la baja, luego del acuerdo nacional firmado por el Gobierno de México con productores, centrales de abasto y cadenas de autoservicio para ordenar la producción, abasto, comercialización y precio justo de este producto.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 8 de junio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó el informe del “Quién es quién en los precios”.

El funcionario destacó que el acuerdo por el jitomate fue firmado el pasado 3 de junio con productores de 18 estados, con el objetivo de garantizar el abasto en el mercado nacional y proteger la economía de las familias mexicanas.

¿Cuánto bajó el precio del jitomate, según Profeco?

Iván Escalante explicó que, en tres semanas, el precio promedio nacional del jitomate pasó de $57.22 pesos a $47.68 pesos por kilo, lo que muestra una reducción y una tendencia hacia precios menores.

De acuerdo con el monitoreo de Profeco, las centrales de abasto registraron el precio más bajo, con $30.31 pesos por kilo, mientras que Soriana apareció con un precio promedio de $50.71 pesos.

Noticia Destacada Profeco exhibe precios de gasolina, diésel y canasta básica en la mañanera de Sheinbaum

El titular de la dependencia señaló que las tiendas de autoservicio ya reflejan una tendencia a la baja, por lo que Profeco continuará con el seguimiento del producto dentro de su monitoreo semanal.

¿Qué otros precios revisó Profeco en la mañanera?

En el informe, Profeco también presentó el seguimiento al precio del diésel, que bajó de $27.25 a $27.20 pesos en promedio. Además, el porcentaje de estaciones que cumplen con el precio objetivo aumentó de 69.3 a 73.1 por ciento.

Sobre la canasta básica del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), Escalante recordó que la meta es que los 24 productos no superen los 910 pesos. El precio más bajo se ubicó en Chedraui Campeche, con $777.40 pesos, mientras que el más alto fue en Ley Praderas, en Saltillo, Coahuila, con $942.10 pesos.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @Profeco, @ivan_escalante, informó que el pasado 3 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la firma del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate.



➡️ El acuerdo se… pic.twitter.com/M0akxUMoMt — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 8, 2026

Profeco también reportó una reducción en el precio de la manzana, que pasó de $49.09 pesos en mayo a $42.60 pesos en promedio nacional.

Finalmente, la dependencia recordó que la Revista del Consumidor de junio ya está disponible, con contenidos sobre compras para el Día del Padre, un estudio de calidad de botanas y recomendaciones para priorizar gastos.

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