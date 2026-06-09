Motociclista provoca persecución y termina con moto asegurada en Campeche

Un motociclista protagonizó una movilización policiaca luego de realizar maniobras de riesgo cuando circulaba sobre la avenida Circuito Baluartes, a la altura del mercado principal Pedro Sáinz de Baranda, donde intentó rebasar por el costado izquierdo a una patrulla en una zona angosta, poniendo en peligro tanto a los agentes como a otros conductores.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos policiacos le indicaron al joven que la maniobra era incorrecta y representaba un riesgo para la circulación.

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Sin embargo, lejos de atender las indicaciones, el motociclista adoptó una actitud agresiva y aceleró para retirarse, lo que motivó a los agentes a solicitar apoyo y montar un operativo para ubicarlo.

Durante su trayecto, el conductor presuntamente continuó realizando maniobras imprudentes, aventándose al tráfico y pasando cerca de las unidades policiacas en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente fue retenido en el cruce de la calle 8 con 53, en la zona centro, donde se generó un conato de bronca entre el joven y los elementos. La situación no pasó a mayores, aunque evitó ser llevado por una falta administrativa. La motocicleta fue asegurada y trasladada al corralón al confirmarse que el conductor no contaba con licencia para manejar.