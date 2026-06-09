“El Decapitado”, el peculiar vigilante contra la basura en Campeche

En la colonia Ampliación Jardines de la ciudad de Campeche, sobre la calle Villarreal, un singular personaje se ha convertido en tema de conversación entre vecinos y usuarios de redes sociales. Se trata de un letrero bautizado como “El Decapitado”, colocado para evitar que las personas continúen arrojando basura en un predio de la zona.

La estructura no pasa desapercibida. Además de una cabeza colocada en la parte superior, el mensaje destaca en letras grandes la leyenda “Prohibido tirar basura”, acompañada de una advertencia con tono poco convencional y lenguaje coloquial dirigido a quienes sean sorprendidos ensuciando el lugar.

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La peculiar forma de llamar la atención ha provocado reacciones de sorpresa, humor y comentarios entre los habitantes, quienes aseguran que el problema de tiraderos clandestinos ha sido constante y que las medidas tradicionales no siempre han dado resultados.

La problemática de la basura en colonias de Campeche ha sido una queja recurrente, y en diversos municipios ciudadanos han optado por colocar mensajes llamativos o incluso amenazar con exhibir a los infractores mediante cámaras de vigilancia para mantener limpios los espacios públicos.

Vecinos de Ampliación Jardines recurren al humor negro para frenar tiraderos

En este caso, los vecinos decidieron ir más allá y crear a “El Decapitado”, un improvisado guardián que, entre advertencias y humor negro, busca generar conciencia entre quienes utilizan la zona como basurero.

Aunque el letrero ha despertado risas y curiosidad, el mensaje de fondo es claro: evitar acumulación de desechos y fomentar una cultura de limpieza entre la población.