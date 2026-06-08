Motociclista resulta lesionado tras salir de la carretera Carmen–Puerto Real; fue trasladado de urgencia a un hospital

Un motociclista identificado como Francisco Javier Roca resultó lesionado luego de sufrir un accidente sobre el kilómetro 24 de la carretera Carmen–Puerto Real, donde perdió el control de su unidad y terminó fuera de la cinta asfáltica entre la maleza.

Los hechos generaron la movilización de elementos de la Policía Municipal, personal de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte de una persona accidentada a un costado de la vía de comunicación.

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Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron a un hombre con diversos golpes en el cuerpo y lesiones visibles en el rostro, por lo que de inmediato le brindaron atención prehospitalaria. De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, color azul, con placas de circulación 19A7V9 del estado de Campeche.

Por causas que hasta el momento no han sido determinadas, el conductor salió de la pista de rodamiento y terminó entre la maleza a un costado de la carretera, sufriendo fuertes contusiones derivadas de la caída.

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Tras ser estabilizado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Francisco Javier Roca fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y una valoración más exhaustiva de sus lesiones.

En el lugar también se informó que el motociclista portaba una mochila de reparto del servicio conocido como “Moto Mandadito”, misma que quedó junto a la motocicleta accidentada. Tanto la unidad como las pertenencias fueron aseguradas por elementos de la Guardia Nacional, quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes y del resguardo de los objetos mientras se esclarecen las causas del percance.

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Las autoridades no descartaron ninguna línea de investigación y señalaron que será mediante los peritajes correspondientes como se determinará qué originó la salida de camino del motociclista.

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