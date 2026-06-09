Una semana sin luz en Telesecundaria de Xcupil; padres anuncian protesta contra CFE

La Escuela Telesecundaria número 128 de la comunidad de Xcupil cumple este martes una semana sin energía eléctrica, denunció el comisario municipal David Rivero Medina, quien dijo que, él como autoridad ha acudido en varias ocasiones a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la ciudad de Hopelchén, y ha reportado la anomalía, pero no ha sido atendido.

Relató que, el martes 2 de junio, al parecer por tanta humedad, a espaldas de esa escuela cayó un poste de concreto propiedad de la CFE, lo que provocó que los cables de media tensión chocaran y generaran chispas y hasta candela, siniestrando un transformador.

Recordó que reportó esos incidentes a la CFE, pero ese mismo día llegaron electricistas de la empresa y solo desconectaron la energía eléctrica a la escuela, dejando el servicio a las familias del sector. Le dijeron que regresarían a reparar e interconectar nuevamente la energía, pero no lo hicieron.

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Expuso que los jóvenes no han podido tomar clases porque requieren energía eléctrica al ser un sistema de Telesecundaria. Además, en los salones hay mucho calor, por lo que los alumnos están tomando clases en la sombra y en otros espacios de la escuela.

Rivero Medina señaló que en reiteradas ocasiones ha acudido a las oficinas de la CFE en Hopelchén, y aunque el encargado le asegura que será atendido, nunca envían a los electricistas para restablecer el servicio.

Alumnos toman clases bajo la sombra por apagón en Telesecundaria 128

El comisario municipal mencionó que los padres de familia están enojados y que si este martes la CFE no acude al poblado, mañana miércoles realizarán una protesta pacífica en las oficinas de la empresa en Hopelchén, donde exigirán el restablecimiento del servicio y no se moverán hasta ser escuchados.