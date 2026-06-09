Pidió prestado el baño y no salió: Hallan sin vida a mujer en la colonia Morelos de Campeche

Una intensa movilización por parte de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias, así como otras autoridades, llamó la atención de habitantes de la colonia Morelos tras el reporte del hallazgo de una mujer al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Malagón de dicha zona.

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De acuerdo con los primeros reportes, el sitio corresponde a un espacio frecuentado por personas del área al que acudió la fémina la tarde de este martes para solicitar el uso del baño. Al pasar varios minutos sin salir de regreso, causó alerta entre los residentes del lugar, quienes, tras intentar verificar si se encontraba bien, se percataron de que la mujer estaba inconsciente en el suelo.

Rápidamente dieron aviso a la línea de emergencias, por lo que llegó personal de la Policía Estatal y del SAMU para valorar a la fémina, confirmando en el sitio que ya no contaba con signos vitales. Mediante un comunicado oficial por parte de la SPSC, se descartó que la mujer presentara signos de violencia, esto debido a que de manera preliminar no presentó indicios visibles.

Sin embargo, debido a las circunstancias de su deceso, el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado de Campeche, siendo esta la autoridad encargada de realizar las diligencias e investigaciones necesarias para determinar la causa del fallecimiento.

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JGH