Retienen por segundo día camión de Castores en Carmen; los acusan de desplazar la mano de obra local

Por segundo día, integrantes del Sindicato de Autotransporte de Carga y Descarga "16 de Julio" y del Sindicato de Alijadores retuvieron a un camión de paquetería de la empresa Castores en un intento por evitar que se mantenga el desplazamiento de mano de obra local.

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Fue en la avenida 10 de Julio donde decenas de afectados rodearon a la unidad y la obligaron a retirarse de Ciudad del Carmen, luego de que, pese a acercamientos con la empresa, esta se niegue a respetar los acuerdos pactados años atrás. Ahí, los representantes sindicales dijeron que no saben cómo obtuvieron un permiso por parte de la Policía Municipal para realizar este trabajo, cuando dicho ordenamiento tendría que llegar desde la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC).

Debido a que desde el fin de semana continúan las inconformidades, ambos sindicatos solicitaron la intervención de la Federación Local de Trabajadores de la CTM, cuyos representantes llegaron hasta el lugar del conflicto para exigir a los choferes y alijadores del camión de Castores que se retiraran de la Isla; de lo contrario, que notificaran a sus jefes regionales para que dieran la cara y explicaran por qué han incumplido con el acuerdo.

Exigen que la empresa respete acuerdos previos. / Perla Prado Gallegos

Ahí, Alonso Medina López, secretario general de la Federación Local de la CTM, explicó que desde el pasado fin de semana los trabajadores han manifestado su inconformidad debido a que la empresa continúa realizando maniobras de carga y descarga con personal proveniente de otras ciudades, dejando sin oportunidades laborales a trabajadores carmelitas.

Según señaló, dados los acontecimientos del pasado sábado, la situación fue expuesta mediante un oficio entregado a la Presidencia Municipal, en el que se advierte además sobre las afectaciones que ocasionan los vehículos pesados al ingresar al Centro Histórico de Ciudad del Carmen.

"Estos camiones de grandes dimensiones dañan banquetas y guarniciones. Para ese tipo de operaciones existen camiones locales de menor tonelaje que pueden realizar las maniobras dentro de la ciudad y permitir que el trabajo se quede aquí", sostuvo.

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El dirigente sindical cuestionó que la empresa continúe operando sin que, presuntamente, exista una autorización formal de la ARTEC, instancia que consideró debería supervisar este tipo de actividades.

"Entendemos que debieron tramitar permisos ante la autoridad reguladora, pero hasta donde sabemos no cuentan con ellos. Lo único que estamos pidiendo es que se respete el trabajo de la gente de Ciudad del Carmen", afirmó.

Acusan incumplimiento de acuerdos previos

Medina López recordó que en años anteriores existían acuerdos entre los sindicatos y la empresa para la realización de las maniobras de carga y descarga, convenios que, asegura, fueron ignorados sin previo aviso.

Cuestionan presuntos permisos para operar en la ciudad. / Perla Prado Gallegos

Indicó que intentó comunicarse con directivos regionales de Castores para encontrar una solución, pero no obtuvo respuesta satisfactoria. Explicó que la inconformidad radica principalmente en que el personal que realiza las maniobras proviene de Villahermosa, lo que representa una afectación directa para decenas de familias que dependen de esta actividad económica.

Los representantes sindicales aseguraron que la protesta se mantiene de manera pacífica y que las unidades retenidas no han sido bloqueadas ni dañadas, sino que permanecerán bajo resguardo mientras esperan una mesa de diálogo.

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Los trabajadores insistieron en que su demanda no tiene carácter económico ni busca afectar las operaciones comerciales, sino garantizar que las actividades de carga y descarga continúen generando empleo para la mano de obra local.

De acuerdo con los inconformes, será durante el miércoles cuando sean atendidos por la Policía Municipal, con la finalidad de que expliquen por qué permiten a Castores operar dentro de la ciudad.

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JGH