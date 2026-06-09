Tortugas marinas enfrentan doble amenaza en Sabancuy: atropellamientos y saqueo de huevos

En los 29 kilómetros de monitoreo de la tortuga marina en la zona de Sabancuy se han reportado, durante la presente temporada de anidación, dos atropellamientos, desafortunadamente esta situación y el saqueo de nidos se han convertido en las dos principales problemáticas para el Campamento “La Escollera”, grupo ambientalista que únicamente realiza el marcaje de nidos, lo que pone en desventaja a las dos especies que anidan en la costa del municipio de Carmen.

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El entrevistado reconoció que a más de dos meses y medio que arrancó la temporada de anidación de tortugas marinas en las costas de Campeche, el inicio es lento debido a la escasez de lluvias, situación que afecta las condiciones de humedad necesarias para la formación y desarrollo de los nidos, tal como lo habían indicado otros campamentos que hay en el municipio.

Martínez Beberaje indicó que durante la temporada pasada se registraron aproximadamente dos mil 600 nidos en el campamento tortuguero de Sabancuy y hasta el momento se han identificado alrededor de 40 nidos en la zona de monitoreo, una cifra que aún se considera preliminar debido a que la temporada apenas comienza y los meses de mayor actividad suelen ser junio y julio, nidos que son detectados, marcados y protegidos en el mismo lugar donde son depositados, siguiendo los lineamientos establecidos por la normatividad ambiental vigente.

"Estamos esperando que se incrementen las lluvias para que aumente la humedad en la arena. Esa humedad es fundamental para que las tortugas puedan realizar sus nidos y para que estos tengan las condiciones adecuadas para el desarrollo de los huevos", señaló.

Respecto a las amenazas que enfrentan las tortugas marinas, señaló que son dos las que más problemas les representan a este campamento, ocasionalmente algunos ejemplares salen de la zona de playa y llegan a la carretera, donde pueden ser atropellados. Para prevenir estos incidentes, el campamento realiza recorridos diarios en aproximadamente 29 kilómetros de litoral con el apoyo de personal especializado, desafortunadamente este año ya se han contabilizado dos atropellamientos.

En cuanto a la presencia de fauna feral, indicó que en la zona de Sabancuy el problema es mínimo en comparación con otros campamentos tortugueros del municipio. Asimismo, reconoció que el saqueo de huevos continúa siendo una problemática recurrente, aunque en menor escala. De acuerdo con las estimaciones del campamento, alrededor del cinco por ciento de los nidos pueden verse afectados por esta práctica ilegal cada temporada, por lo que las labores de vigilancia y conservación continúan durante todo el periodo de anidación, con el objetivo de proteger a las tortugas marinas y favorecer la reproducción de estas especies en las costas del municipio.

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JGH