Ataque armado con amenazas y granada explosiva irrumpe en Plan de Ayala, Carmen

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad se registró durante la madrugada del martes 15 de julio en el ejido Plan de Ayala, luego de que personas armadas dispararon contra una vivienda. En el sitio también apareció una cartulina con amenazas y un artefacto con características de granada de mano, situación que obligó a las autoridades a activar un operativo de seguridad.

Los primeros reportes surgieron alrededor de las 04:00 horas, cuando un vecino alertó sobre varias detonaciones de arma de fuego dirigidas a un domicilio de la comunidad. Los agresores abrieron fuego contra la fachada y abandonaron el lugar antes de la llegada de las corporaciones policiacas.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y confirmaron impactos de proyectil en la parte frontal del inmueble. En la inspección también localizaron una cartulina intimidatoria y un objeto sospechoso con características de artefacto explosivo.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó que el afectado, un hombre de 28 años, escuchó las detonaciones y al salir encontró el mensaje de amenazas y el objeto sospechoso. Se localizaron casquillos percutidos y dos impactos de proyectil en la puerta del inmueble, sin que se reportaran personas lesionadas.

La zona permaneció bajo resguardo mientras la Fiscalía General del Estado procesaba la escena, aseguraba los indicios y comenzaba las investigaciones. De manera paralela, personal militar especializado aseguró el artefacto y lo destruyó de forma controlada, mientras se realizan análisis para confirmar su naturaleza.

Hasta el cierre de la edición no se reportaban personas detenidas ni se había informado sobre el móvil del ataque.