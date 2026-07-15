Claudia Sheinbaum alista posible gira por Tulum para presentar avances de “Tulum Renace”

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, posiblemente realizaría hoy una gira de trabajo por Tulum, donde se prevé que presente avances de la estrategia federal “Tulum Renace”; se prevé que anuncie acciones relacionadas con el acceso público a las playas.

Esta visita se desarrollaría como parte del seguimiento a proyectos prioritarios del Gobierno de México en la región, aunque hasta el cierre de esta edición la agenda oficial no había sido difundida.

De acuerdo con fuentes del Ayuntamiento que solicitaron el anonimato debido a la reserva con la que se ha manejado la gira presidencial, la mandataria posiblemente encabezará diversas actividades en el municipio enfocadas en el desarrollo de obras y programas federales.

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Entre los temas que generan mayor expectativa figura la posible presentación de medidas para fortalecer y ampliar los accesos públicos al litoral, una petición que durante años han sostenido habitantes, prestadores de servicios y organizaciones civiles para garantizar el libre tránsito hacia las playas.

Además, se prevé que la titular del Ejecutivo federal informe sobre proyectos de infraestructura, movilidad y recuperación de espacios públicos vinculados con la actividad turística, considerados parte de las acciones, con el fin de fortalecer la imagen y el funcionamiento del destino.

Durante la visita de la Presidenta, aparentemente se revisarán los avances del programa “Tulum Renace”, estrategia federal integrada por 128 acciones orientadas a fortalecer la competitividad del municipio. El proyecto contempla intervenciones en materia de ordenamiento turístico, desarrollo urbano con enfoque ambiental, promoción nacional e internacional, inversión en infraestructura, así como recuperación de espacios para uso comunitario, además de otras medidas encaminadas a mejorar las condiciones para residentes y visitantes.

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La posible gira presidencial se llevaría a cabo en un contexto en el que diversos sectores económicos del municipio manifestaron preocupación por la disminución en la actividad turística. En los últimos meses, empresarios, hoteleros, restauranteros, artesanos y otros prestadores de servicios han reportado una reducción en la llegada de visitantes, bajos niveles de ocupación, menor volumen de ventas y el cierre de algunos establecimientos.

A este panorama se suman los planteamientos realizados por representantes de la iniciativa privada respecto a las condiciones de acceso a distintos atractivos turísticos y la necesidad de impulsar acciones que favorezcan la recuperación económica del destino.

Integrantes del sector empresarial consideraron que la visita de la Presidenta podría representar una oportunidad para conocer las medidas que el Gobierno federal implementará en Tulum y dar seguimiento a proyectos que buscan fortalecer la infraestructura, la actividad turística y el desarrollo urbano del municipio.