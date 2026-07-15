Claudia Sheinbaum recibe al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en Palacio Nacional. EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibe este miércoles 15 de julio de 2026 en Palacio Nacional a su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, como parte de una visita oficial enfocada en fortalecer la relación bilateral.

El mandatario panameño arriba al recinto histórico para participar en la ceremonia protocolaria de bienvenida y sostener una reunión con la jefa del Ejecutivo mexicano. El encuentro tendrá lugar después de la conferencia matutina encabezada por Sheinbaum desde el Salón Tesorería.

La visita de Mulino a México forma parte de los contactos diplomáticos entre ambos gobiernos para revisar asuntos de interés común. El presidente panameño llegó a la Ciudad de México acompañado por integrantes de su gabinete, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

Sheinbaum y Mulino revisan la relación entre México y Panamá

Antes de la reunión, Claudia Sheinbaum adelantó que la agenda contempla temas económicos y culturales, así como oportunidades para ampliar la cooperación entre las dos naciones.

México y Panamá mantienen vínculos diplomáticos dentro de América Latina y participan en distintos mecanismos regionales. El encuentro en Palacio Nacional permitirá a los mandatarios dialogar sobre posibles acciones conjuntas y dar continuidad a la agenda bilateral.

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La Presidencia panameña señaló previamente que el viaje tenía como objetivo fortalecer los vínculos con el gobierno mexicano. Mulino fue recibido en México antes de la reunión oficial programada para este miércoles.

Neutralidad del Canal de Panamá entra en la agenda

Otro de los asuntos destacados será la defensa de la neutralidad del Canal de Panamá. Sheinbaum informó durante su conferencia matutina que el gobierno panameño busca el respaldo de distintos países para preservar ese principio.

La mandataria mexicana expresó su acuerdo con la postura de Panamá y confirmó que el tema sería parte de la conversación con Mulino.

El Canal de Panamá constituye una ruta central para el comercio marítimo internacional, por lo que su administración, soberanía y operación representan asuntos prioritarios para el gobierno panameño.

Tras el acto de recepción, ambos presidentes sostuvieron una reunión privada con sus respectivas comitivas. Los gobiernos de México y Panamá prevén informar los acuerdos y compromisos alcanzados durante la visita oficial.

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