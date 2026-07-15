Terror en la SM 95: Encuentran cráneos humanos y restos óseos dentro de una casa

Un cateo realizado durante la madrugada de este miércoles en un domicilio de la Supermanzana 95 derivó en el hallazgo de cinco cráneos humanos, diversos restos óseos y documentación personal de varias personas, como parte de una investigación relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas.

La diligencia se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la manzana 106, sobre la calle 108, donde participaron agentes de la Policía de Investigación, personal especializado en la búsqueda de personas y peritos en distintas disciplinas, entre ellas antropología y química forense. El operativo inició durante los primeros minutos del día y se prolongó por varias horas mientras se realizaba la inspección del inmueble.

Noticia Destacada Trasladan a Yadriel “N” a Cancún bajo un fuerte dispositivo de seguridad; es probable responsable de brutal feminicidio

Durante la revisión fueron localizados cinco cráneos humanos, además de otros restos óseos distribuidos en diferentes áreas de la propiedad. El material fue documentado y embalado conforme a los protocolos periciales para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde especialistas llevarán a cabo estudios antropológicos, genéticos y de laboratorio que permitan establecer el número de víctimas, su identidad y las posibles causas de muerte.

En el interior del inmueble también fueron encontrados diversos documentos personales, entre ellos identificaciones y credenciales a nombre de Fanny Lucía, Gabriela de Jesús, Isaac Antonio y Eulices “N”.

Asimismo, se aseguraron cartillas de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un pasaporte, tarjetas bancarias, libretas con anotaciones y varios teléfonos celulares, objetos que serán integrados a la carpeta de investigación para determinar su posible relación con los restos localizados.

Noticia Destacada Macabro hallazgo en Cancún: Encuentran un cuerpo envuelto en una sábana en la SM 74

Las autoridades también realizaron el levantamiento de otros indicios presentes en la vivienda, los cuales serán sometidos a análisis periciales como parte de las investigaciones en curso. Los teléfonos celulares y las libretas podrían aportar información sobre la identidad de posibles víctimas o de personas relacionadas con los hechos.

Tras concluir las diligencias periciales, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo ministerial para permitir la realización de nuevas inspecciones en caso de ser necesarias. Los sellos de aseguramiento fueron colocados al finalizar el operativo.

La investigación continúa con el objetivo de identificar los restos humanos encontrados, determinar el tiempo que permanecieron en el lugar y establecer las circunstancias en que llegaron al inmueble. Los resultados de los estudios forenses y el análisis de los objetos asegurados formarán parte de las siguientes etapas de la indagatoria.