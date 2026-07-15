Atacan a balazos a excandidato de Movimiento Ciudadano en Teotihuacán; es el segundo atentado que sufre

José Marcial Arpide, excandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia Municipal de San Juan Teotihuacán, Estado de México, fue atacado a balazos este miércoles mientras circulaba en su vehículo por calles del municipio.

El atentado ocurrió a escasos metros de la Catedral de Teotihuacán, donde hombres armados dispararon contra la unidad en la que viajaba el político junto con otra persona. Como resultado del ataque, Arpide sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Además del excandidato, su acompañante también resultó lesionado. Un peatón que transitaba por la zona fue alcanzado por la agresión y recibió heridas durante el tiroteo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del atentado e identificar a los responsables.

¿Cómo ocurrió el ataque contra José Marcial Arpide?

De acuerdo con los primeros reportes, el político se desplazaba en su automóvil cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.

El ataque se registró en una zona cercana a la Catedral de Teotihuacán, uno de los puntos más concurridos del municipio, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

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Paramédicos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a los lesionados y posteriormente trasladaron a José Marcial Arpide a un hospital, donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

Mientras tanto, elementos de distintas corporaciones implementaron un operativo en la zona para recabar indicios y tratar de ubicar a los responsables del atentado.

Es el segundo atentado contra el excandidato de Movimiento Ciudadano

Este no es el primer ataque que enfrenta José Marcial Arpide. En 2021 también fue víctima de una agresión armada que tuvo consecuencias fatales para su familia.

Durante ese atentado, hombres armados dispararon contra el entonces aspirante de Movimiento Ciudadano y su hijo perdió la vida como consecuencia del ataque.

El nuevo hecho de violencia vuelve a colocar al político mexiquense en el centro de un caso de alto impacto en la entidad.

Fiscalía del Estado de México abre investigación

La Fiscalía mexiquense abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió la agresión y establecer el móvil del ataque.

José Marcial Arpide, excandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de #Teotihuacán, fue víctima de un ataque cuando viajaba en su auto a pocos metros de la Catedral de la ciudad 🚔



🔵 Reportan que el político sufrió lesiones graves 🚨#Edomex pic.twitter.com/pmv2eOBzRF — ML Noticias (@mlnoticiasmx) July 15, 2026

Las autoridades realizan peritajes en el lugar de los hechos, además de recopilar testimonios y revisar posibles grabaciones de cámaras de videovigilancia que permitan identificar a los agresores.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha dado a conocer una línea de investigación oficial. La Fiscalía señaló que continuará con las diligencias para esclarecer el atentado y llevar ante la justicia a los responsables.

IO