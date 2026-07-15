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Yucatán / Mérida

Congreso de Yucatán avanza en consulta pública para personas con discapacidad

Diputados alistan consulta pública para cumplir resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por Alejandro Febles

15 de jul de 2026

2 min

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Congreso distribuye protocolo para consulta dirigida a personas con discapacidad
Congreso distribuye protocolo para consulta dirigida a personas con discapacidad / Cortesía

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como de Salud y Seguridad Social del Congreso del Estado, dieron un paso más en el proceso para realizar la consulta pública dirigida a personas con discapacidad, como parte del cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de derechos e inclusión.

Durante la sesión de trabajo se distribuyó entre las y los legisladores el protocolo que regirá este mecanismo de participación ciudadana, documento que establece las reglas para garantizar que la consulta se haga bajo criterios de accesibilidad, información suficiente y participación efectiva de las personas con discapacidad, de modo que sus opiniones sean consideradas antes de aprobar nuevamente las reformas involucradas.

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El procedimiento responde a las acciones de inconstitucionalidad 117/2021 y 99/2022, mediante las cuales la SCJN ordenó reponer el proceso de diversas reformas aprobadas por el Congreso local pues no se consultó previamente a este sector, como lo establecen la Constitución, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y diversos criterios del máximo tribunal del país.

La consulta abarcará modificaciones relacionadas con mejores condiciones laborales, disposiciones de salvaguarda y cambios a la Ley del Notariado del Estado de Yucatán. De acuerdo con el protocolo, el ejercicio deberá realizarse de manera previa, pública, abierta, accesible, informada y con participación efectiva, principios que buscan garantizar que las personas con discapacidad puedan expresar sus opiniones en igualdad de condiciones y se tomen en cuenta durante el proceso legislativo.

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En asuntos generales, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, diputado Alejandro Cuevas Mena, instruyó a la Secretaría General del Congreso distribuir una propuesta de acuerdo para la organización de las consultas públicas.

Precisó que será en una próxima sesión cuando las comisiones definan las sedes, fechas y horarios en los que se desarrollarán estos ejercicios, a fin de facilitar la asistencia de las personas interesadas.

Una vez concluida la consulta, las comisiones deberán analizar las opiniones y planteamientos recabados antes de continuar con el estudio y eventual aprobación de las reformas correspondientes.

Con este avance, el Poder Legislativo busca atender los criterios fijados por la Suprema Corte y dar continuidad al proceso de armonización de las reformas mediante un mecanismo que garantice el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, fortalezca la legalidad de los trabajos legislativos y evite nuevas observaciones de carácter constitucional.

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