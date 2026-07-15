Más de la mitad de las viviendas de Quintana Roo presentan humedad o filtraciones

Quintana Roo figura entre las entidades con mayor deterioro en las viviendas del país, al registrar que el 56.5 por ciento de los hogares presenta humedad o filtraciones en cimientos, muros o techos, además de que el 10 por ciento tiene problemas en las tuberías de agua potable o drenaje, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El panorama coincide con las condiciones reportadas por habitantes de diversos fraccionamientos de Cancún, donde las lluvias agravan las afectaciones.

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Dicho estudio del Inegi ubica al estado entre los cinco con mayor incidencia de humedad y filtraciones, sólo por debajo de Chiapas (58.3%), Campeche (64.1%), Yucatán (77.2%) y Tabasco (85%).

A nivel nacional, el organismo estimó que 15.58 millones de viviendas, equivalentes al 44.2 por ciento del total, presentan este tipo de daños, los cuales deterioran la estructura de los inmuebles y afectan las condiciones de habitabilidad.

En cuanto a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, el diagnóstico señala que 7.9 por ciento de las viviendas del país presenta fallas en las tuberías de agua potable o drenaje. En Quintana Roo, la cifra asciende a 10 por ciento, colocándolo entre las cinco entidades con mayor incidencia, sólo detrás de Tabasco (14%), Campeche (13.3%), Yucatán (11.8%) y Baja California (10.7%).

Fallas en tuberías de agua potable o drenaje afectan al 10% de los hogares quintanarroenses, uno de los índices más altos del país / Liza Vera

En Cancún, vecinos de fraccionamientos como Villas Otoch Paraíso, Paseos del Mar, Los Héroes, Privadas Sacbé, Paraíso Maya, Corales y sectores de las regiones 251 y 107 señalaron que la humedad, las filtraciones, las grietas y las fugas de agua son problemas recurrentes, especialmente durante la temporada de lluvias.

Clara Hernández, habitante de Villas Otoch Paraíso, comentó que los escurrimientos en paredes, el exceso de humedad y los malos olores son frecuentes durante esta época del año, ya sea por deficiencias en la construcción o por fugas internas.

En Paraíso Maya, Eliseo Juárez afirmó que desde hace al menos un año persisten fugas de agua potable provenientes de las tuberías de los edificios, situación que, aseguró, ha sido reportada al Ayuntamiento y a Aguakan, sin obtener solución.

Uno de los casos más severos se registró en el fraccionamiento Corales, en la Región 77, donde más de seis edificios presentan deterioro estructural.

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Francisco de Dios, vecino del lugar desde 1998, explicó que varios residentes realizan cooperaciones con el fin de reparar una escalera dañada que representa un riesgo para quienes habitan el inmueble, aunque no todos participan en las labores de mantenimiento.

Por su parte, Alejo García atribuyó parte del problema a la falta de cooperación de algunos habitantes para conservar en buen estado las áreas comunes.