Clima en Campeche hoy: ¡No guardes el paraguas! La Onda Tropical 19 traerá más lluvias

La presencia de una vaguada y el paso de la Onda Tropical 19 continuarán generando temperaturas calurosas y probabilidad de lluvias moderadas en Campeche.

Estas condiciones provocarán un ambiente de inestabilidad que se intensificará hoy, debido a la presencia de sistemas atmosféricos en niveles superiores de la tropósfera, lo que favorecerá un incremento significativo en la distribución e intensidad de tormentas en la región durante los próximos días.

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Ante este panorama, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) exhortó a la población a tomar precauciones ante las altas temperaturas, principalmente para evitar golpes de calor, así como mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas.

Durante la jornada de ayer, las temperaturas más elevadas se registraron en los municipios Campeche, Seybaplaya, Champotón, Calkiní, Dzibalché, Tenabo, Hecelchakán, Escárcega y Candelaria, con máximas de 38 grados y mínimas de 23. En las cabeceras de Carmen, Escárcega y Calakmul, el termómetro alcanzó los 37 grados, con mínimas de entre 22 y 26 grados.

El desplazamiento de la Onda Tropical 19 sobre la Península de Yucatán ocasionará tiempo inestable, con ambiente muy caluroso y potencial de lluvias dispersas, de ligeras a moderadas, además de precipitaciones puntualmente fuertes en algunas zonas.

Hasta la tarde de ayer, los núcleos de tormenta se concentraron principalmente en las regiones Centro, Norte y Oriente, mientras que en la zona Sur se presentaron en menor medida.

Se prevé que algunas lluvias moderadas a fuertes estén acompañadas de a