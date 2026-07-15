Ayuntamiento de Campeche acumula deuda laboral de 92 millones

Pese a los exhortos de autoridades laborales, el Ayuntamiento de Campeche, encabezado por Biby Rabelo de la Torre, continúa sin cumplir con el pago de laudos ganados por trabajadores despedidos, debido a amparos promovidos por la administración municipal, señaló Luis Fernando Chab Ruiz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio Municipal (SUTSM).

El dirigente sindical recordó que el mes pasado regidores de oposición confirmaron que la Comuna campechana mantiene una deuda superior a 92 millones de pesos con exempleados, quienes en su mayoría ya obtuvieron resoluciones favorables en juicios laborales, pero las sentencias permanecen pendientes de cumplimiento.

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Advirtió que, de no atenderse estos pagos, podrían aplicarse medidas legales como embargos o incluso la congelación de cuentas municipales.

“El Ayuntamiento de Campeche se está haciendo ojo de hormiga, porque hay compañeros que ya ganaron sus laudos y hasta la fecha las autoridades municipales se niegan tanto a reinstalarlos en sus puestos como al pago de salarios caídos, esto pese a los exhortos realizados por las autoridades laborales”, manifestó Chab Ruiz.

El secretario general del SUTSM, con toma de nota legal, señaló que también enfrenta un proceso contra el Ayuntamiento, tras más de 30 años de servicio laboral. “Me desconoció la autoridad municipal porque no le convenía a los intereses de la presidenta municipal Biby Rabelo; creen que tienen el poder para despedir a las personas que ellos quieren, pisoteando sus derechos”, expresó.

Chab Ruiz denunció un posible influyentismo en juzgados laborales en favor de las autoridades municipales, al considerar que los amparos promovidos han permitido retrasar el cumplimiento de resoluciones.

“Ante estos atropellos contra los trabajadores, las autoridades laborales deben ser más estrictas; en lugar de actuar, aceptan amparos promovidos por los abogados y, cuando deben presentarse para cumplir con las reinstalaciones, como en los casos de Lidia Chávez, Sonia Pinzón y Carlos Contreras, no acuden argumentando que no fueron notificados”, explicó.

El representante sindical indicó que el próximo mes se cumplirán dos años desde el inicio de los juicios de extrabajadores despedidos del Ayuntamiento de Campeche y del SMAPAC. Cuestionó además que las autoridades municipales no hayan explicado la suspensión del pago de servicios del ISSSTE, pese a que estos recursos fueron descontados previamente de los salarios de los trabajadores.