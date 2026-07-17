Mujer lesionada tras derrapar en motocicleta en Ciudad del Carmen

Una mujer resultó lesionada tras derrapar con la motocicleta que conducía sobre la avenida Cuatro Carriles, en Ciudad del Carmen, durante los últimos minutos de la noche. A consecuencia de la caída sufrió una herida sangrante en el cráneo, por lo que fue atendida por paramédicos del grupo ACSES, aunque finalmente no fue necesario su traslado a un hospital.

El accidente ocurrió minutos antes de la medianoche, cuando la mujer, de complexión robusta, circulaba a bordo de una motocicleta automática blanca con placas del estado. De acuerdo con testigos, la conductora manejaba de manera errática, cambiando constantemente de un carril a otro entre los vehículos que transitaban por la vialidad.

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Presuntamente, al perder el control de la unidad, derrapó de manera repentina y salió proyectada varios metros sobre el pavimento. Durante la caída se golpeó fuertemente la cabeza contra el asfalto, provocándose una lesión sangrante en el cráneo que la dejó desorientada durante varios minutos, mientras permanecía tendida boca arriba sobre la carpeta asfáltica.

Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. En pocos minutos arribaron paramédicos del grupo ACSES, quienes brindaron atención prehospitalaria a la lesionada, realizaron la limpieza y curación de la herida, además de una valoración completa para descartar lesiones de mayor gravedad.

Tras la revisión médica se determinó que la lesión no comprometía su vida y que no era necesario trasladarla a un centro hospitalario, por lo que permaneció en el lugar bajo observación.

Mientras tanto, la motocicleta fue retirada del carril de circulación y colocada sobre el acotamiento para evitar un nuevo percance. Posteriormente se solicitó la presencia de un familiar, quien se haría cargo tanto de la mujer como de la unidad, con el fin de evitar que continuara conduciendo en las condiciones en las que se encontraba.