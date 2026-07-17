Choque de tractocamión nodriza y automóvil provoca caos vial en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vial entre un tractocamión nodriza que transportaba vehículos nuevos y un automóvil particular provocó la movilización de autoridades la tarde de este viernes sobre la avenida Isla de Tris, a la altura del fraccionamiento San Miguel, en Ciudad del Carmen. A pesar de lo impactante del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración y afectaciones momentáneas a la circulación.

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El accidente ocurrió sobre la avenida Isla de Tris, en el cruce con la calle San Miguel, justo frente al acceso principal del fraccionamiento del mismo nombre, donde el conductor de un automóvil Omoda, color blanco, con placas de circulación WVW-279-C del estado de Tabasco, presuntamente realizó un cambio de carril sin cerciorarse de que podía hacerlo de manera segura.

En ese momento, sobre la misma vía y con dirección hacia la carretera federal, circulaba un tractocamión marca Sitrak, color blanco, con placas federales 55-BC-4F, el cual transportaba vehículos nuevos. Debido a la maniobra del automóvil, el conductor de la pesada unidad ya no pudo evitar el impacto, por lo que el vehículo particular terminó golpeando el “tumbaburros” delantero del tractocamión.

Los involucrados llegaron a un acuerdo para cubrir los daños. / Israel Lozano

Como consecuencia de la colisión, ambas unidades sufrieron daños materiales cuantiosos y quedaron obstruyendo dos carriles de circulación, lo que generó un importante congestionamiento vehicular mientras se realizaban las labores correspondientes.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, controlar el flujo vehicular y realizar el peritaje correspondiente. Asimismo, ajustadores de las compañías aseguradoras de ambos vehículos participaron en las diligencias para el deslinde de responsabilidades.

Tras varios minutos de diálogo, las partes involucradas lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados, evitando que el caso fuera turnado ante la autoridad ministerial. Finalmente, las unidades fueron retiradas de la vialidad y el tránsito quedó restablecido en la zona.

JGH