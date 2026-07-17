Convocan a marcha contra la CFE en Felipe Carrillo Puerto por constantes apagones

Para exigir un servicio eléctrico digno, soluciones reales y respuestas a los constantes apagones, se ha intensificado la convocatoria en las redes sociales para una marcha contra la Comisión Federal de Electricidad, para este sábado. Movilización que se pretende realizar a las 10 horas y que se pretende partir a un costado de la ex tienda del ISSSTE y concluir en las instalaciones de la paraestatal.

Los apagones que se ha registrado en las ultimas semanas en esta ciudad, y que en dos ocasiones la falla se ha prolongado por mas de seis horas, vino a hartar a la población y ha estallado en las redes sociales la convocatoria para una marcha en contra de la Comisión Federal de Electricidad.

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Para esta protesta los ciudadanos carrilloportenses crearon un grupo en las redes sociales para el cual fue denominado “Protesta CFE”, y que en los diferentes perfiles se puede apreciar diferentes leyendas como el que hace referencia “Compañeros hay que hacer una marcha aquí en Felipe Carrillo Puerto. Es importante para nosotros porque ya estamos hartos que se vaya la luz todo los días y no solo es una hora, sino ha tardado mas de siete horas y esto genera daños en los equipos electrodomésticos.

Mientras que en otro perfil que solamente se identifica con un corazón, refiere que ya estamos hartos, mi aire acondicionado ya no enfría se echo a perder por tantos apagones, no es justo pero si para cobrar son puntuales y por los apagones los recibos llegan elevados.

Entre los inconformes también se encuentra Cesar “N” hizo sus sugerencias que la marcha que se pretende llevar acabo este sábados a las 10 horas, y que partirá a un costado de las instalaciones de la ex tienda del ISSSTE, culmine en las instalaciones de la CFE y hacerles ver que estamos hartos de los apagones.

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Por lo que otro integrantes del grupo identificado como José de igual manera comentó que este movimiento se realice en horario laboral de la CFE para que puedan responder a esta molestia. Mientras otros refieren que este movimiento sea pacifico 100 por ciento, ya que es una demanda justa para exigir un servicio de calidad.

En otros comentarios del grupo hacen referencia que sugieren que deben de llevar todos los equipos que se haya echado a perder por los apones. Luego del debate del horario para realizar el movimiento los ciudadanos, decidieron finalmente que el movimiento se lleve acabo a las 10 horas de este sábado 18 de julio.