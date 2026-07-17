Harfuch revela cómo operaba red de huachicol ligada a Ernesto Ruffo: declaraba solo 10% del combustible

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló el mecanismo utilizado por una presunta red de contrabando de combustible vinculada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el jueves 16 de julio en Ensenada.

Durante la conferencia matutina de este viernes 17 de julio, realizada en Tulum, Quintana Roo, el funcionario explicó que la investigación comenzó hace más de un año y estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con García Harfuch, la organización introducía combustible procedente de Estados Unidos mediante ferrotanques, pero declaraba ante las autoridades una cantidad equivalente a cerca del 10% de su capacidad real. Esta operación habría permitido reducir el pago de impuestos y ocultar el volumen de hidrocarburos que ingresaba al país.

¿Cómo operaba la red de huachicol vinculada con Ernesto Ruffo?

El titular de la SSPC señaló que las autoridades identificaron una estructura dedicada al contrabando y distribución de combustible a gran escala, considerada una de las mayores detectadas en México.

“La red declaraba prácticamente solo el 10% de la capacidad real del ferrotanque”, expuso García Harfuch, quien aclaró que las indagatorias continúan y aún existen órdenes de aprehensión pendientes.

Noticia Destacada FGR detiene a Ernesto Ruffo Appel, primer exgobernador panista, por presunto contrabando de combustible

Según la información presentada por el Gobierno federal, la mercancía llegaba desde refinerías estadounidenses y entraba al territorio nacional con documentos que reportaban cantidades menores o productos distintos. Este esquema es conocido como huachicol fiscal, pues busca evadir contribuciones mediante irregularidades aduaneras.

Autoridades federales han identificado en otras investigaciones estructuras que recurren a documentación falsa, empresas de transporte, instalaciones de almacenamiento y operadores financieros para distribuir hidrocarburos en el mercado ilícito.

Ejecutan ocho órdenes de aprehensión por contrabando de combustible

García Harfuch informó que el jueves se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, aunque permanecen pendientes otras capturas relacionadas con la carpeta de investigación.

Entre los detenidos se encuentra Ruffo Appel, quien gobernó Baja California de 1989 a 1995 y es señalado por la FGR como posible integrante de la estructura. La detención se ejecutó en Ensenada por elementos de la SSPC.

Las autoridades estiman que las operaciones investigadas provocaron un daño al fisco superior a cuatro mil millones de pesos. La FGR atribuye al exmandatario los posibles delitos de delincuencia organizada y contrabando.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch, informó los avances en la investigación contra una red dedicada al contrabando de combustible:



➡️La investigación de la FEMDO se desarrolló durante más de un año

➡️El caso derivó del aseguramiento de 33 ferrostanques… pic.twitter.com/g3mJdMqAOI — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 17, 2026

Investigación contra Ernesto Ruffo continúa abierta

El secretario de Seguridad enfatizó que la investigación no ha concluido, por lo que las autoridades mantendrán las diligencias para identificar a otros participantes, empresas y operadores relacionados con la importación irregular de hidrocarburos.

El caso forma parte de las acciones federales contra el mercado ilícito de combustibles, en las que han sido investigados empresarios, servidores públicos, personal aduanero y otros operadores.

La responsabilidad penal de Ruffo Appel y de las demás personas detenidas deberá ser determinada por los tribunales. Mientras no exista una sentencia definitiva, conservan la presunción de inocencia.

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