Golpe al narcomenudeo en Carmen y Calkiní: Fiscalía realiza cateos y asegura a cuatro implicados

Cuatro personas fueron aseguradas durante dos cateos realizados por la Fiscalía General del Estado (FGECAM) en los municipios de Carmen y Calkiní, donde además fueron aseguradas diversas dosis de sustancias con características de narcóticos, dinero en efectivo y otros indicios relacionados con presuntos delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

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El primer operativo se llevó a cabo en un predio de la colonia Centro de Ciudad del Carmen, donde fueron asegurados M.A.S.G. y J.D.N.G., ambos de 28 años de edad, así como S.M.Q., de 64 años.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron diversas dosis de presuntos narcóticos, dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la actividad ilícita, y otros indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público.

En el municipio norteño se logró asegurar a un ciudadano de 46 años de edad. / Especial

La segunda orden de cateo fue cumplimentada en un inmueble del barrio Santa Cruz, en el municipio de Calkiní, donde fue asegurado E.F.U.C., de 46 años. En el lugar también fueron aseguradas diversas dosis de sustancias con características de narcóticos, hierba seca con características similares a la marihuana, bolsas para su probable distribución y otros indicios.

Ambos operativos se realizaron con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal. Tanto las personas aseguradas como los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público.

JGH