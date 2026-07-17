México y Canadá destacan avances en comercio y cooperación; Roberto Velasco reafirma alianza estratégica en Ottawa

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, participó en una conferencia de prensa conjunta con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, en Ottawa, donde ambos funcionarios subrayaron el buen momento que atraviesa la relación entre las dos naciones.

A través de un mensaje difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en su cuenta oficial de X, el funcionario mexicano destacó que la relación entre ambos países se distingue por el respeto mutuo, los intereses compartidos y una visión de futuro enfocada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

Plan de Acción México-Canadá impulsa nuevos acuerdos

Durante el encuentro, Roberto Velasco recordó que el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, presentado en septiembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha permitido consolidar importantes avances en diversos sectores estratégicos.

De acuerdo con el balance presentado, el comercio y las inversiones entre ambos países mantienen una tendencia positiva, al tiempo que se han fortalecido los mecanismos de cooperación en áreas como salud, seguridad, transporte, manufactura y protección ambiental.

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Asimismo, se destacó la puesta en marcha de nuevas iniciativas de asistencia técnica y la firma de diversos acuerdos institucionales que buscan ampliar la colaboración entre las dos economías norteamericanas.

Relación estratégica en el contexto de América del Norte

La reunión en Ottawa se produce en un momento clave para la región, en medio de las discusiones sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y los desafíos económicos y comerciales que enfrenta América del Norte.

📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) participó en la conferencia de prensa conjunta con la ministra de Asuntos Exteriores de @CanadaFP, Anita Anand (@AnitaAnandMP), en Ottawa, donde destacó el respeto mutuo, los intereses compartidos y la visión común de futuro que… pic.twitter.com/ph0aCdZPtX — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 17, 2026

La Cancillería mexicana resaltó que la cooperación con Canadá seguirá siendo una prioridad de la política exterior del Gobierno de Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la integración económica, promover el desarrollo sostenible y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo para ambas naciones.

El encuentro entre Roberto Velasco y Anita Anand reafirma la intención de México y Canadá de mantener una relación estratégica basada en la colaboración, el diálogo permanente y el impulso de proyectos conjuntos de largo plazo.

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