Robo con violencia en Campeche: Encapuchado atraca Oxxo en Plan Chac

Un sujeto encapuchado ingresó a una tienda de conveniencia 24 horas ubicada en la colonia Plan Chac, donde amagó con un arma blanca a los empleados para cometer un robo, lo que generó la movilización de elementos policiacos, sin que se lograra la detención del responsable.

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Los hechos ocurrieron en el establecimiento localizado sobre la carretera antigua a Kala, en el cruce con la calle Caballito de Mar, en el fraccionamiento Lavalle Urbina, quien tras amenazar a los trabajadores con el arma blanca, el delincuente obtuvo el botín y emprendió la huida antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de la Policía Estatal implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores, pero el sospechoso logró escapar, en tanto el caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por el delito de robo con violencia