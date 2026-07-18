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Noche de choques en Champotón: Dos accidentes de motociclistas dejan heridos en menos de una hora

Dos accidentes viales protagonizados por motociclistas dejaron personas lesionadas en la colonia Laureles y la avenida Colosio de Champotón; la Cruz Roja auxilió a los heridos.

Por Jorge May

18 de jul de 2026

1 min

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Dos hechos de tránsito con motociclistas involucrados se registraron anoche en el municipio de Champotón.
Dos hechos de tránsito con motociclistas involucrados se registraron anoche en el municipio de Champotón. / Jorge May

Anoche, se registraron dos hechos de tránsito en los que estuvieron involucrados motociclistas, presuntamente debido a la falta de precaución al manejar. El primero ocurrió en la colonia Laureles, y el segundo sobre la avenida Colosio, en Champotón.

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Un motociclista que venía sobre la calle 16 fue impactado por otro que no respetó su alto al incorporarse desde la calle 1, lo que provocó una fuerte colisión. Sólo una persona resultó lesionada.

Este hecho de tránsito ocurrió alrededor de las 22:20 horas del viernes, sobre la calle 16 con 1, en la colonia Laureles.

Los incidentes viales ocurrieron presuntamente debido a la falta de precaución al momento de manejar.
Los incidentes viales ocurrieron presuntamente debido a la falta de precaución al momento de manejar. / Jorge May

Más tarde, sobre la avenida Colosio, a la altura de conocido supermercado, el conductor del vehículo y un motorista protagonizaron el percance vial. Aunque no existe un reporte oficial de los hechos, se logró confirmar que el motorista resultó lesionado tras la colisión.

En ambos casos, los paramédicos de la Cruz Roja, delegación Champotón, se encargaron de asistir a las personas lesionadas, las cuales fueron llevadas al hospital IMSS Bienestar para su valoración.

JGH

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