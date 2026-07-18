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Chacheíto permanece a oscuras; pobladores exigen cambio urgente de luminarias en Champotón

Habitantes de Chacheíto, en Champotón, denunciaron que gran parte de la comunidad permanece sin alumbrado público y solicitaron el cambio de 20 focos y 28 lámparas LED.

Por Redacción Por Esto!

18 de jul de 2026

1 min

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Habitantes de Chacheíto denuncian que gran parte de la comunidad permanece sin alumbrado público.
Habitantes de Chacheíto denuncian que gran parte de la comunidad permanece sin alumbrado público. / Jorge May

Pobladores de la localidad de Chacheíto, ubicada al sur del municipio de Champotón, exigen la intervención de las autoridades competentes para realizar cambio de lámparas fundidas.

Dos hechos de tránsito con motociclistas involucrados se registraron anoche en el municipio de Champotón.

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A nombre de su localidad, el ciudadano Rogelio Ehuán externó su preocupación por esta situación, y solicitó la intervención de la presidencia municipal al destacar que gran parte del pueblo permanece en penumbras, debido a que hay varios sectores sin lámparas.

“El pueblo está a oscuras. Hago un llamado a las autoridades de Champotón. Hace un año que cambiaron algunas lámparas y hasta ahorita no se han hecho más reparaciones”, destacó vía telefónica el declarante.

De acuerdo con un oficio emitido por la Agencia Municipal de Chacheíto dirigido a la Presidencia Municipal de Champotón, solicitan el cambio de 20 focos y 28 lámparas tipo LED.

JGH

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