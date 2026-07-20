Protección Civil alerta que las emergencias aumentarán en Campeche en el segundo semestre de 2026

Las atenciones a emergencias en Campeche registran una marcada disminución durante este 2026, al acumular alrededor de tres mil servicios en el primer semestre del año, frente a los 11 mil 500 atendidos durante todo el 2025. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de Campeche, la reducción equivale a 73.91 por ciento, aunque advirtió que la tendencia podría cambiar durante las actuales vacaciones de verano y, posteriormente, hacia el cierre del año, cuando históricamente aumentan los accidentes y llamados de auxilio.

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El titular de la Seprocicam, Anuar Dager Granja, explicó que el comportamiento de las emergencias cambia conforme avanza el calendario, ya que en los periodos vacacionales incrementan los traslados carreteros, las actividades recreativas y las concentraciones de personas. A ello se suman las celebraciones de Navidad y Fin de Año, donde el consumo de alcohol y las prisas por llegar a distintos destinos suelen elevar la incidencia de percances.

Ya tuvimos un incremento en abril y mayo, y al cierre del año puede aumentar mucho, alertó, al insistir en que la población debe extremar precauciones para evitar accidentes que puedan poner en riesgo la vida y el patrimonio de las familias.

Capacitación a bomberos

La dependencia prevé un incremento durante las vacaciones de verano. / Alejandro Balan

El titular de la Seprocicam informó que están reforzando la profesionalización de su personal operativo. Reveló que 25 bomberos participan en un proceso de certificación impartido por una academia especializada del Estado de Tabasco, el cual contempla tres días de capacitación y dos más de evaluación en el municipio de Comalcalco.

Para garantizar la cobertura de emergencias durante la ausencia de estos elementos, la dependencia coordinó acciones con el Ayuntamiento de Campeche, cuyos brigadistas de Protección Civil apoyarán en la atención de incidentes mientras se desarrolla la capacitación.

El funcionario destacó que se ha fortalecido la infraestructura y el equipamiento de los cuerpos de emergencia, además de impulsar la certificación del personal. Respecto a los municipios, recordó que la primera respuesta ante emergencias es responsabilidad de los ayuntamientos, por lo que consideró indispensable que todos cuenten con bomberos debidamente capacitados y certificados bajo el Estándar EC246.01, especializado en combate de incendios urbanos.

Finalmente, señaló que la capacitación de los combatientes debe convertirse en una prioridad presupuestal para los municipios, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios y otras contingencias que pudieran presentarse durante la temporada vacacional y el resto del año.

JGH