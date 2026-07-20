Postes en riesgo preocupan a vecinos de Champotón; temen un colapso en avenidas Colosio y Echeverría

Al menos dos postes del alumbrado público trazados sobre el camellón central de las avenidas Echeverría y Colosio, se encuentran en condiciones que representan un riesgo tanto para el peatón como para los automovilistas.

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Lo anterior ante la probabilidad de un posible colapso, de ahí entonces que Por Esto realizó un recorrido por estos sectores para levantar evidencias y testimonios de ciudadanos.

Al preguntarle si representa o no un peligro, el señor Mario Herrera Espinoza comentó que la situación se puede agravar cuando pegue un fuerte viento.

Vecinos temen que colapse durante fuertes vientos. / Jorge May

Ese poste está flojo. Lo que se requiere es que el Ayuntamiento venga a verificar si los tornillos que sujetan la estructura se pueden apretar, si no, hay que cambiarlos, añadió, en referencia a un poste ubicado sobre la avenida Colosio.

Mientras que, en la avenida Echeverría, otro poste del alumbrado permanece inclinado luego de que un vehículo impactara la estructura. Ahí, vecinos de la zona consideran que se deben aplicar las medidas correctivas para prevenir un accidente. También señalaron que los arriates del camellón central se deben de podar dado que restan visibilidad a los conductores.

JGH