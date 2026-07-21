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Campeche / Sucesos

Mujer perdió la vida tras sufrir un presunto infarto mientras caminaba por calles de Campeche

La muerte de una mujer en plena calle movilizó a paramédicos y autoridades forenses, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo en la zona centro de Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

21 de jul de 2026

1 min

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Semefo recupera cuerpo de mujer fallecida en Campeche
Semefo recupera cuerpo de mujer fallecida en Campeche / Dismar Herrera

Una mujer perdió la vida luego de sufrir un presunto infarto mientras caminaba por calles del barrio de San José.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Pedro Moreno, en el cruce con Galeana, donde la mujer quedó tendida en la vía pública. Al lugar llegaron familiares y paramédicos del sector salud, quienes intentaron brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, pese a los esfuerzos, la mujer perdió la vida en el lugar.

Posteriormente, el cuerpo fue recuperado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y trasladado para los procedimientos correspondientes.

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