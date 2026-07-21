Mujer perdió la vida tras sufrir un presunto infarto mientras caminaba por calles de Campeche

Una mujer perdió la vida luego de sufrir un presunto infarto mientras caminaba por calles del barrio de San José.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Pedro Moreno, en el cruce con Galeana, donde la mujer quedó tendida en la vía pública. Al lugar llegaron familiares y paramédicos del sector salud, quienes intentaron brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, pese a los esfuerzos, la mujer perdió la vida en el lugar.

Posteriormente, el cuerpo fue recuperado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y trasladado para los procedimientos correspondientes.