Enorme "Boa" visita a una familia en Dzitbalché

Una familia vivió momentos de gran angustia luego de descubrir una enorme boa dentro de la alacena de su cocina, en un predio ubicado en el barrio de San Roque. El reptil, de más de dos metros de longitud, se desplazaba entre los utensilios domésticos, lo que provocó que los habitantes salieran de inmediato para pedir ayuda.

Aunque se trata de una especie no venenosa, la presencia del animal causó alarma por su tamaño y por encontrarse oculto entre los trastes. Los propietarios señalaron que el hallazgo fue inesperado y generó temor, ya que nunca habían enfrentado una situación similar dentro de su hogar.

Noticia Destacada ¿Reconoces este Campeche? Video revela cómo lucía el Centro Histórico hace más de 80 años, en 1945

Tras el reporte, Protección Civil Municipal, encabezada por el coordinador Jonny Ek Medina, acudió al sitio y realizó maniobras para capturar al reptil con vida, sin que se registraran personas lesionadas. La boa fue colocada en una bolsa de nailon para su traslado seguro.

Posteriormente, el animal fue liberado en una zona alejada de la mancha urbana, con el objetivo de preservar su integridad y evitar riesgos para la población. Las autoridades señalaron que este tipo de casos suelen presentarse en zonas cercanas a áreas de vegetación o terrenos baldíos.

Los propietarios del inmueble comentaron que desconocen cómo el reptil logró ingresar, aunque no descartan que haya entrado en busca de alimento o refugio.