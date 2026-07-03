¿Reconoces este Campeche? Video revela cómo lucía el Centro Histórico en 1945, hace más de 80 años

Un video que circula con gran fuerza en las redes sociales transporta de inmediato a los espectadores al Campeche de hace más de 80 años. El material, que muestra con nitidez el Centro Histórico y sus emblemáticas iglesias, proviene de archivos fílmicos de la década de 1940, específicamente del corto documental Merida and Campeche estrenado en 1945, el cual formó parte de la famosa serie cinematográfica FitzPatrick Traveltalks conducida por el célebre narrador estadounidense James A. FitzPatrick.

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En el documental en inglés, actualmente disponible para su consulta en la plataforma YouTube, se utiliza el estilo clásico de los diarios de viaje de la época dorada de Hollywood filmados en el sistema Technicolor. La producción presenta a San Francisco de Campeche como una ciudad de paz, orden y limpieza, rodeada por sus famosas murallas coloniales de más de ocho pies de espesor, las cuales fueron construidas originalmente durante los siglos XVI y XVII para proteger a la población de los constantes ataques de piratas.

Campeche es presentado como una ciudad tranquila, limpia y ordenada. / Especial

Entre los puntos más destacados del metraje se encuentran la majestuosa Catedral de Campeche y otros templos antiguos de la capital, incluyendo la iglesia que conmemora el sitio exacto donde la historia registra que se celebró la primera misa católica en el continente de América del Norte en el año 1517. Asimismo, las cámaras de la época capturaron la belleza de la bahía histórica, los antiguos molinos de viento colocados sobre los techos de las viviendas y el profundo mestizaje cultural entre los colonizadores españoles y el pueblo maya.

El video de Facebook que ha ganado enorme atención local es un clip adaptado especialmente para el público hispanohablante bajo el título de Cómo lucía Campeche hace más de 80 años.

Fundada formalmente en 1540, la ciudad vivió su época de mayor esplendor comercial gracias a la explotación del palo de tinte. Las murallas y los baluartes que se aprecian en el footage de 1945 siguen siendo hoy en día el mayor baluarte de identidad regional. En 1999, el Centro Histórico de Campeche fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO gracias a su excepcional estado de conservación. Comparar las imágenes de hace 81 años con las postales actuales permite a los campechanos apreciar cómo se ha mantenido intacta la esencia colonial de la ciudad, la cual luce ahora con mayor colorido, infraestructura turística y un moderno alumbrado público.

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JGH