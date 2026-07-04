Clima en Campeche hoy: Onda Tropical 15 dejará calor de hasta 40 grados y lluvias

La Onda Tropical 15 continúa influyendo en las condiciones meteorológicas del estado de Campeche, provocando un ambiente de intenso calor durante las mañanas y tardes, así como probabilidad de lluvias fuertes durante la noche, algunas de ellas acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

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De acuerdo con el reporte meteorológico, la interacción de un canal de baja presión localizado sobre la Bahía de Campeche y la constante afluencia de humedad proveniente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica. Este fenómeno favorece el desarrollo de nubosidad y precipitaciones de intensidad variable, con algunos eventos puntuales de lluvia fuerte en distintas regiones del Estado.

Se prevén vientos del este con velocidades de entre 10 y 30 kilómetros por hora, aunque no se descartan rachas superiores en zonas donde se registren tormentas o actividad eléctrica, principalmente en áreas costeras.

En cuanto a las temperaturas, los valores más altos se han registrado en los municipios de Campeche, Seybaplaya, Champotón y Carmen, donde el termómetro alcanzó los 40 grados Celsius, con mínimas que oscilaron entre los 22 y 25 grados. Estas condiciones han generado una sensación térmica elevada y bochornosa a lo largo del día.

En la región norte del Estado, que comprende los municipios de Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché, también se reportaron temperaturas máximas cercanas a los 40 grados, con mínimas alrededor de los 22, manteniendo condiciones de calor persistente. En Escárcega y Candelaria las temperaturas máximas alcanzaron los 39 grados, mientras que en Hopelchén y Calakmul se registraron valores de hasta 38 grados Celsius, con mínimas similares en todo el territorio estatal.

La Onda Tropical 15 se ubica actualmente sobre la Sonda de Campeche, manteniendo potencial de lluvias y generando un ambiente caracterizado por alta humedad y bochorno, especialmente en horas vespertinas y nocturnas.

Ante estas condiciones, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Campeche exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, así como a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, la exposición prolongada al sol y las lluvias intensas que pudieran registrarse en las próximas horas.