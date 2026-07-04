Amenaza de suspender agua surte efecto; Ayuntamiento de Campeche paga 900 mil pesos a ejidatarios

Luego de advertir con apagar el sistema de bombeo de agua hacia la capital campechana, en asamblea celebrada ayer, los ejidatarios del poblado Chiná lograron doblegar al Ayuntamiento de Campeche, quienes pagaron cerca de 900 mil pesos por los diez meses de atraso que mantenían en la renta de los terrenos del área de Santa Rosa.

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Cansados de ser ignorados por la presidenta municipal Biby Rabelo de la Torre, los pobladores se vieron forzados a protestar por sus derechos ante el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche.

Desde hace más de 40 años, las 148 familias que figuran como ejidatarias o posesionarias de las tierras mantienen un acuerdo con las autoridades municipales para el pago de 90 mil pesos mensuales por la renta de su propiedad, recursos que se reparten equitativamente entre todos, luego de cubrir impuestos ante la Secretaría de Hacienda.

"Ya se los habíamos manifestado y no nos resolvían; en mi caso fui como diez ocasiones con ellos y nos traían de cita en cita hasta que llevé a la gente el pasado martes y, al ver la presión, nos atendieron", manifestó Francisco Novelo Yah, comisario ejidal de Chiná.

Incluso, las autoridades municipales, sin haber realizado el pago, le habían pedido a Novelo Yah que firmara el acuerdo de 2026, el cual no fue aprobado debido al incumplimiento en los pagos por parte del organismo municipal de agua, quienes no dieron explicación sobre este atraso.

Los pobladores aprovecharon la presencia de representantes de la dependencia para solicitar la rehabilitación de las destrozadas calles o caminos que comunican el área de Santa Rosa con el poblado Chiná, a lo que respondieron que no pueden resolver debido a que no cuentan con maquinaria, pero que de todas formas se comprometieron a realizar las gestiones correspondientes.

Sobre este acuerdo, Alexis Talango Peniche, secretario técnico del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, dijo que existe el compromiso de que ambas partes cumplan con lo establecido.

"Estamos al día en el pago de enero a julio, y sobre la petición de reparar las calles de Santa Rosa, quedamos en que los ejidatarios ponen el material y nosotros veremos con el Ayuntamiento si se puede hacer la gestión, porque no contamos con maquinaria", manifestó el funcionario municipal.

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JGH