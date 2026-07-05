Clima en Yucatán 6 de julio: La semana iniciará con lluvias muy fuertes este lunes

A principios de esta semana se prevé que se registren lluvias fuertes a muy fuertes en Yucatán mientras se mantiene el ambiente caluroso, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este lunes 6 de julio, debido al acercamiento de una onda tropical, en interacción con una vaguada en niveles medios y al calentamiento diurno, se prevé probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el noroeste, norte-centro y sur de Yucatán.

Además, el ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del sureste, cambiando del noreste por la tarde, de 25 a 35 km/h, con posibles rachas mayores a 50 km/h.

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Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 26° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 35° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 24° y máximas de hasta 34° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

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En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25 y 33° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 26 y 38° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.