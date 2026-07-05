¿De cuánto es la multa por usar el celular al conducir en Yucatán? Esto es lo que debes pagar en 2026

Utilizar el teléfono celular mientras se conduce en Yucatán no solo incrementa el riesgo de sufrir un accidente, sino que también puede generar una multa de varios miles de pesos, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado.

Las autoridades de seguridad vial recuerdan que manipular un dispositivo móvil durante la conducción disminuye la capacidad de reacción del conductor, por lo que esta conducta es considerada una infracción.

¿Cuál es la multa por usar el celular al conducir en Yucatán?

El Reglamento de Tránsito establece que los conductores tienen prohibido utilizar teléfonos celulares o cualquier dispositivo de comunicación móvil mientras el vehículo se encuentra en circulación, salvo que se empleen sistemas de manos libres que no requieran sostener el aparato.

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La sanción económica por cometer esta infracción puede ir de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor vigente de la UMA en 2026, la multa equivale aproximadamente a:

Mínimo: alrededor de 2,262 pesos .

alrededor de . Máximo: cerca de 3,393 pesos.

El monto definitivo depende de la valoración realizada por la autoridad competente al momento de aplicar la infracción.

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito?

La normativa señala que los conductores deben mantener en todo momento el control del vehículo y evitar cualquier acción que represente una distracción. Esto incluye:

Hablar por teléfono sosteniendo el aparato.

Escribir o leer mensajes.

Revisar redes sociales.

Grabar videos o tomar fotografías mientras se conduce.

Manipular aplicaciones de navegación sin detener completamente el vehículo.

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¿Se puede usar el celular con manos libres?

El uso de dispositivos de manos libres está permitido siempre que el conductor no tenga que sujetar el teléfono con las manos y pueda mantener el control total del vehículo.

Aun así, especialistas en seguridad vial recomiendan configurar el GPS o cualquier aplicación antes de iniciar el recorrido para evitar distracciones.