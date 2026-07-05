Motorepartidores retienen y golpean a presunto estafador en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de repartidores de servicio de mandados en motocicleta y elementos de la Policía Municipal se registró durante los primeros minutos de este domingo en la colonia Puntilla, luego de que un grupo de trabajadores retuviera y golpeara a un hombre señalado como presunto responsable de cometer múltiples estafas en perjuicio de motociclistas dedicados al reparto.

Los hechos ocurrieron poco después de la medianoche, cuando decenas de motomandaditos lograron ubicar al sujeto, a quien acusaban de haberlos engañado en repetidas ocasiones mediante un supuesto servicio de entrega.

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De acuerdo con los afectados, el presunto estafador solicitaba el traslado de una bolsa con alimentos hacia un domicilio distinto, convenciendo a los repartidores de depositarle por adelantado entre 300 y 500 pesos como parte del servicio. Sin embargo, al llegar al destino indicado, la persona que supuestamente recibiría el paquete nunca respondía las llamadas ni salía del domicilio, dejando a los motociclistas sin posibilidad de recuperar su dinero.

Además, al revisar el contenido de las bolsas, los repartidores descubrieron que no contenían alimentos, sino únicamente basura, por lo que aseguraron haber sido víctimas de un fraude que se habría repetido en diversas ocasiones.

Cansados de los constantes engaños, los trabajadores decidieron organizarse para localizar al presunto responsable. Una vez que lo identificaron, lo retuvieron y presuntamente lo agredieron físicamente antes de solicitar la intervención de las autoridades.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para controlar la situación y asegurar al señalado, quien posteriormente fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos por la vía legal y evitar hacer justicia por propia mano, ya que las agresiones también pueden derivar en responsabilidades legales para quienes participen en ellas.