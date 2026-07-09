Choque por alcance contra transporte urbano Ko'ox paraliza la avenida Gobernadores en Campeche

Un hecho de tránsito se registró sobre la avenida Gobernadores, donde el conductor de un vehículo compacto no guardó su distancia de seguridad y terminó impactándose contra la parte trasera de un camión del transporte urbano.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Gobernadores con las calles 112 y 114, donde la circulación quedó completamente bloqueada durante varios minutos, generando caos vial en la zona. Elementos de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y controlar el tránsito.

Se descartaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales, donde las partes involucradas intentarían llegar a un acuerdo por el pago de los daños mediante la intervención de los elementos policiales.

JGH