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Campeche / Sucesos

Choque por alcance contra transporte urbano Ko'ox paraliza la avenida Gobernadores en Campeche

Choque por alcance entre auto compacto y camión urbano Koox provoca intenso caos vial y cierre de circulación en la avenida Gobernadores. Solo daños.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

9 de jul de 2026

1 min

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Un accidente de tránsito se registró sobre la concurrida avenida Gobernadores.
Un accidente de tránsito se registró sobre la concurrida avenida Gobernadores. / Dismar Herrera

Un hecho de tránsito se registró sobre la avenida Gobernadores, donde el conductor de un vehículo compacto no guardó su distancia de seguridad y terminó impactándose contra la parte trasera de un camión del transporte urbano.

Un fuerte operativo policial se registró en el Centro de la ciudad.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Gobernadores con las calles 112 y 114, donde la circulación quedó completamente bloqueada durante varios minutos, generando caos vial en la zona. Elementos de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y controlar el tránsito.

Se descartaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales, donde las partes involucradas intentarían llegar a un acuerdo por el pago de los daños mediante la intervención de los elementos policiales.

JGH

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