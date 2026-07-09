Isleños ayudan a enorme boa a cruzar carretera en Tankuché, Calkiní

Tremenda sorpresa se llevaron unos isleños que regresaban en la madrugada a su comunidad cuando se toparon con una enorme boa de más de dos metros de largo, la cual estaba atravesada en toda la carretera estatal con riesgo de ser atropellada, por lo que detuvieron su marcha para esperar que cruzara y así evitaron arrollarla.

Los pescadores señalaron que es importante cuidar estos animalitos ya que forman parte de la naturaleza y a su vez combaten a las víboras más venenosas. Es por ello que es importante conservar este tipo de serpiente, mencionó el pescador Pedro Narvaes Cruz, ex agente municipal, quien ayudó a la serpiente a cruzar la vialidad y evitar pasarle las llantas de su vehículo. Explicaron que por las noches se pueden atravesar un sinfín de animalitos silvestres en el camino, por lo que hicieron un llamado a los visitantes a extremar precauciones al transitar por estas carreteras hacia la isla, ya que hay muchas especies que salen a la vialidad.

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La inesperada escena ocurrió durante la madrugada, cuando los pescadores transitaban rumbo a la isla. Al percatarse de la presencia de la serpiente ocupando gran parte de la cinta asfáltica, optaron por no poner en riesgo su vida ni la del ejemplar, demostrando respeto por la fauna silvestre de la región. El ex agente municipal explicó que este tipo de serpientes cumplen una importante función dentro del ecosistema, ya que ayudan a controlar poblaciones de otras especies, incluso de víboras consideradas más peligrosas para las personas.

Los pescadores destacaron que durante las noches es común que diversas especies silvestres salgan de la vegetación y manglares y crucen las carreteras de la zona, especialmente en tramos cercanos a áreas naturales. Por ello pidieron a los automovilistas mantenerse atentos mientras conducen, haciendo un llamado a visitantes y conductores a extremar precauciones al transitar por las carreteras hacia la isla, respetando la vida silvestre y contribuyendo a la conservación de especies que forman parte del equilibrio natural de la región.