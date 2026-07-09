INE inicia entrega de nuevas credenciales de elector en Campeche

Después de meses de espera, finalmente este mes comenzaron a entregarse las nuevas credenciales de elector, luego del cambio de formato y proveedor aprobado por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto representó un respiro para decenas de personas que no contaban con esta identificación para realizar diversos trámites, desde la solicitud de licencia de conducir, tarjetas bancarias, préstamos y hasta el cobro de programas sociales.

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“Desde principios de año perdí mis identificaciones y para renovar mi licencia de conducir fue un calvario, porque hasta para levantar la denuncia ante el Ministerio Público tuve que conseguir mi acta de nacimiento”, manifestó Edén May, chofer de camión de carga.

Para quienes no estén enterados y se encuentren a la espera de acudir por su nueva credencial de elector, pueden pasar a recogerla a las oficinas del INE ubicadas en la calle Francisco Field con avenida Fundadores, en el área de Ah Kim Pech, cerca del edificio de las oficinas del IMSS.

De manera extraoficial, se espera que este año el personal del INE renueve más de cinco mil credenciales únicamente en el municipio de Campeche.

“En mi caso quise participar en la votación del Presupuesto Participativo para ayudar a que se inviertan recursos en mi colonia, y no pude por carecer de la identificación, la cual estoy a la espera de que me entreguen”, indicó Marisol Minaya, ciudadana.

Sobre la expedición de la nueva identificación, las autoridades electorales informaron que ahora contará con herramientas más útiles, principalmente una pestaña para personas videntes y la posibilidad de realizar un cambio de identidad de género, aspecto que anteriormente no se contemplaba.

Ciudadanos señalaron que son positivos los cambios aprobados en la identificación, sobre todo para las personas que adquieren derechos de herencia de familiares o parejas del mismo sexo y que hayan realizado un cambio de identidad.

“Ojalá se haga ese ajuste, porque en mi caso me interesa tener una identificación que reconozca oficialmente mi cambio de identidad y que ahora sí pueda ser beneficiario y beneficiar a mi pareja, con nuestras afores o pensiones, que el sistema antes solo otorgaba a parejas heterosexuales, porque todavía existen trabas en bancos e instituciones de Gobierno”, manifestó Raymundo Pacheco, habitante de la capital.